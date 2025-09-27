Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Стали известны страны, поставившие Ямаля на первое место в голосовании на «Золотой мяч»

Журналисты из 10 стран поставили 18-летнего нападающего сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля на первое место в голосовании на награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч». Об этом сообщает Actu Foot со ссылкой на L’Équipe на своей странице в социальной сети X.

Страны, поставившие Ямаля на первое место в голосовании на «Золотой мяч» — 2025:

  1. Алжир.
  2. Германия.
  3. Бразилия.
  4. Объединённые Арабские Эмираты.
  5. Испания.
  6. Иран.
  7. Италия.
  8. Польша.
  9. Нидерланды.
  10. Тунис.

По итогам голосования 18-летний футболист набрал 1059 очков и занял второе место. Победителем стал нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле. Он набрал 1380 очков.

