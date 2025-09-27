Стали известны страны, поставившие Ямаля на первое место в голосовании на «Золотой мяч»
Журналисты из 10 стран поставили 18-летнего нападающего сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля на первое место в голосовании на награду лучшему футболисту сезона «Золотой мяч». Об этом сообщает Actu Foot со ссылкой на L’Équipe на своей странице в социальной сети X.
Страны, поставившие Ямаля на первое место в голосовании на «Золотой мяч» — 2025:
- Алжир.
- Германия.
- Бразилия.
- Объединённые Арабские Эмираты.
- Испания.
- Иран.
- Италия.
- Польша.
- Нидерланды.
- Тунис.
По итогам голосования 18-летний футболист набрал 1059 очков и занял второе место. Победителем стал нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле. Он набрал 1380 очков.
