«Сочи» объявил о переходе экс-форварда «Краснодара» и «Ахмата»
33-летний нападающий Владимир Ильин пополнил состав «Сочи», сообщается на сайте клуба.

Контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2025/2026. За «Сочи» Ильин будет выступать под 98-м номером. Ранее клуб внёс форварда в заявку на сезон Мир Российской Премьер-Лиги.

Последним клубом Ильина был воронежский «Факел». Он выступал за команду с лета 2024 года. Владимир перешёл в воронежский клуб из грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне на счету Ильина 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи. Также форвард выступал за «Урал», «Краснодар», «Кубань», «Тосно», «Динамо» Санкт-Петербург и «Калугу».

