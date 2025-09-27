Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Погребняк: Талалаев — прогрессирующий специалист, в будущем может возглавить топ-клуб

Погребняк: Талалаев — прогрессирующий специалист, в будущем может возглавить топ-клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в будущем способен возглавить топ-клуб.

— Андрея Викторовича я знаю довольно-таки давно, ещё со времён «Спартака». Талалаев — прогрессирующий, молодой специалист. Однозначно скажу: он сейчас на слуху. На него обращают внимание, и это полностью его заслуга.

— Сможет ли Талалаев в будущем возглавить более именитый клуб?
— Да, конечно. А почему нет, собственно? Это профессиональная тенденция, когда тебя берут на повышение. Конечно, имеет место быть. Это нормально, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После девяти туров «Балтика» под руководством Талалаева занимает третье место в таблице Мир РПЛ, набрав 17 очков.

