«Ювентус» — «Аталанта»: онлайн-трансляция игры 5-го тура Серии А начнётся в 19:00

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» (Турин). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал 10 очков и занимает второе место. «Аталанта» заработала восемь очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Наполи» с 12 очками.

В минувшем туре «Ювентус» под руководством Игора Тудора в гостях сыграл вничью с «Вероной» (1:1). «Аталанта», которую возглавляет Иван Юрич, на выезде разгромила «Торино» (3:0).