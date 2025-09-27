Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Аталанта: онлайн-трансляция матча 5-го тура Серии А 2025/2026 начнётся в 19:00

«Ювентус» — «Аталанта»: онлайн-трансляция игры 5-го тура Серии А начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» и «Аталанта». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» (Турин). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После четырёх туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал 10 очков и занимает второе место. «Аталанта» заработала восемь очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Наполи» с 12 очками.

В минувшем туре «Ювентус» под руководством Игора Тудора в гостях сыграл вничью с «Вероной» (1:1). «Аталанта», которую возглавляет Иван Юрич, на выезде разгромила «Торино» (3:0).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
Топ-матчи субботы: Дзюба против Черчесова, дерби Мадрида, хоккей и теннис
Топ-матчи субботы: Дзюба против Черчесова, дерби Мадрида, хоккей и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android