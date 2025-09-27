Дембеле: я видел, как Месси выступал в «Барселоне», и теперь стараюсь играть так же

Нападающий «ПСЖ», обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле назвал футболистов, на которых он ориентируется. В частности, француз отметил экс-нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, с которым они вместе играли за каталонский клуб с 2017 по 2021 год.

«Я играл в «Барселоне» с Лионелем Месси, который выступал на позиции «ложной девятки». Нужно было видеть, как он двигался и заставлял соперников забывать о себе. Я всегда знал, что мяч попадёт точно ему в ноги, потому что Бускетс прекрасно понимал его. Месси играл на позиции «девятки», смещался на фланги. Он был везде, где было пространство. Месси задерживался на линии офсайда и внезапно врывался.

Я наблюдал за этим семь лет. Сегодня я пытаюсь играть в похожем стиле. Но также смотрю и на Гарри Кейна — потрясающий футболист. В «Реале» Килиан [Мбаппе] выступает на позиции девятого номера. Это футболисты, за которыми я наблюдаю», — сказал Дембеле в интервью France Football.

