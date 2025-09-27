Погребняк: «Зенит» умеет выигрывать и остаётся претендентом на чемпионство

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что сине-бело-голубые по-прежнему остаётся претендентами на чемпионство. Также экс-футболист поделился мнением о трансферной политике санкт-петербургского клуба.

«Зенит» обыграл «Краснодар». Чемпионский и международный опыт на стороне «Зенита». Они любят играть такие матчи, выигрывать и доказали это ещё раз. Тоже претендент на чемпионство как был, так и остаётся.

Трансферная политика? Да, пара человек не хотят играть. Значит, надо от них избавляться и заменять другими.

Задача Семака сейчас наладить микроклимат в команде. Играть «Зенит» умеет, бразильцы дорогие, и квалификация от них никуда не делась. Просто надо наладить, сплотить команду, и, думаю, всё будет нормально», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После девяти туров Мир РПЛ «Зенит» с 16 очками занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

