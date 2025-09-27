В «Пари НН» рассказали о состоянии травмированных игроков перед матчем со «Спартаком»
В пресс-службе «Пари НН» поделились информацией о состоянии травмированных футболистов перед матчем 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится в воскресенье, 28 сентября.
«Карич уже в строю. Эктов выбыл надолго — около года понадобится на восстановление. Фаринья на протяжении недели тренировался по индивидуальной программе, близок к возвращению в общую группу. Царукян уже работает в общей группе — он восстановился», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Пари НН».
Матч между «Спартаком» и «Пари НН» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.
