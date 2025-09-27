Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» рассказали о состоянии травмированных игроков перед матчем со «Спартаком»

В «Пари НН» рассказали о состоянии травмированных игроков перед матчем со «Спартаком»
В пресс-службе «Пари НН» поделились информацией о состоянии травмированных футболистов перед матчем 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится в воскресенье, 28 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Карич уже в строю. Эктов выбыл надолго — около года понадобится на восстановление. Фаринья на протяжении недели тренировался по индивидуальной программе, близок к возвращению в общую группу. Царукян уже работает в общей группе — он восстановился», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в пресс-службе «Пари НН».

Матч между «Спартаком» и «Пари НН» пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

«Спартак» сыграет с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ в новом комплекте формы

Самые опасные травмы в футболе:

