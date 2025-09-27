Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чуть пострадали, понервничали в концовке». Бителло — о матче «Динамо» с «Крыльями»

«Чуть пострадали, понервничали в концовке». Бителло — о матче «Динамо» с «Крыльями»
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Бителло отметил, что бело-голубые расслабились во втором тайме матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:3). В первом тайме команда Валерия Карпина забила три гола, во втором — дважды пропустила.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
26 сентября 2025, пятница. 18:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Фомин – 9'     0:2 Бителло – 24'     0:3 Сергеев – 34'     1:3 Ахметов – 59'     2:3 Гальдамес – 88'    

«Мы знали, что матч с «Крыльями» будет непростым. Это хорошая команда с качественными игроками. Но нам повезло, что они дали нам столько свободы сегодня. Мы забили три достаточно быстрых гола. К сожалению, во второй тайм мы вернулись уже без той интенсивности, которая должна была быть. Немного расслабились, пропустили два гола и чуть пострадали, понервничали в концовке. Конечно, такого с нами не должно происходить, но рад, что по итогу сегодня взяли ещё три очка», — приводит слова Бителло Metaratings.

Бело-голубые набрали 15 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 12 очками занимают 10-е место. В следующем туре «Динамо» примет «Локомотив» (4 октября), а «Крылья Советов» в этот же день сыграют в гостях с казанским «Рубином».

Материалы по теме
Тюкавин — о матче «Динамо» с «Крыльями»: в начале второго тайма мы могли делать счёт 4:0

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android