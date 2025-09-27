«Чуть пострадали, понервничали в концовке». Бителло — о матче «Динамо» с «Крыльями»

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Бителло отметил, что бело-голубые расслабились во втором тайме матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:3). В первом тайме команда Валерия Карпина забила три гола, во втором — дважды пропустила.

«Мы знали, что матч с «Крыльями» будет непростым. Это хорошая команда с качественными игроками. Но нам повезло, что они дали нам столько свободы сегодня. Мы забили три достаточно быстрых гола. К сожалению, во второй тайм мы вернулись уже без той интенсивности, которая должна была быть. Немного расслабились, пропустили два гола и чуть пострадали, понервничали в концовке. Конечно, такого с нами не должно происходить, но рад, что по итогу сегодня взяли ещё три очка», — приводит слова Бителло Metaratings.

Бело-голубые набрали 15 очков и располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 12 очками занимают 10-е место. В следующем туре «Динамо» примет «Локомотив» (4 октября), а «Крылья Советов» в этот же день сыграют в гостях с казанским «Рубином».

Самая крупная победа «Динамо»: