Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Результаты не оправдали ожиданий». «Вест Хэм» объявил об увольнении Грэма Поттера

«Результаты не оправдали ожиданий». «Вест Хэм» объявил об увольнении Грэма Поттера
Аудио-версия:
Комментарии

«Вест Хэм» на официальном сайте объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

«Результаты и выступления команды во второй половине прошлого сезона и в начале сезона-2025/2026 не оправдали ожиданий, и совет директоров считает, что необходимы перемены, которые помогут как можно скорее улучшить положение команды в Премьер-лиге.

Совет директоров хотел бы поблагодарить Грэма и его тренерский штаб за усердную работу в стане «молотобойцев» и пожелать дальнейших успехов», — написано в заявлении лондонского клуба.

Поттер был назначен на должность главного тренера «Вест Хэма» в январе 2025 года. После пяти туров нынешнего сезона чемпионата Англии «молотобойцы» набрали три очка и занимают 19-е место, находясь в зоне вылета.

Материалы по теме
Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Вест Хэм» в случае увольнения Поттера — источник

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android