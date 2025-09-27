«Результаты не оправдали ожиданий». «Вест Хэм» объявил об увольнении Грэма Поттера

«Вест Хэм» на официальном сайте объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера команды.

«Результаты и выступления команды во второй половине прошлого сезона и в начале сезона-2025/2026 не оправдали ожиданий, и совет директоров считает, что необходимы перемены, которые помогут как можно скорее улучшить положение команды в Премьер-лиге.

Совет директоров хотел бы поблагодарить Грэма и его тренерский штаб за усердную работу в стане «молотобойцев» и пожелать дальнейших успехов», — написано в заявлении лондонского клуба.

Поттер был назначен на должность главного тренера «Вест Хэма» в январе 2025 года. После пяти туров нынешнего сезона чемпионата Англии «молотобойцы» набрали три очка и занимают 19-е место, находясь в зоне вылета.

