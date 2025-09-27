Игрок «Ростова» Лангович высказался о последних результатах команды

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказался о последних результатах команды. Ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав девять очков. Команда не проигрывает на протяжении четырёх матчей чемпионата.

«Всегда есть чёрная полоса, после которой наступает белая. Ничего сверхъестественного нет. Были сезоны, когда мы могли не выигрывать и были разговоры, что будем болтаться на последних местах, бороться за выживание. Но это часть футбола. Такое бывает, что где-то не фартит. Если выигрываем, никто же не спрашивает. Всё быстро забывается», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.