Погребняк: «Балтика» — андердог, который может попортить нервишки лидерам РПЛ

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что «Балтика» может помешать топ-клубам Мир РПЛ в борьбе за титул. После девяти туров калининградская команда под руководством Андрея Талалаева занимает третье место в таблице, набрав 17 очков.

«Балтика» — не чужая для меня команда. Хочу поздравить калининградцев с хорошей игрой и результатами. Слежу за своей бывшей командой. Именно год, проведённый в аренде в «Балтике», дал мне такой толчок в большой футбол. Очень рад вдвойне, что «Балтика» показывает такой футбол. Это заслуга главного тренера, руководства и игроков.

Где-то футболисты могут уступать в мастерстве, но берут настроем и характером. Это очень круто, что мы получили такого андердога, который сможет попортить нервишки, а может быть, даже и побороться за что-то серьёзнее», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.