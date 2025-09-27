Дембеле: я лучший игрок мира? Громкие слова, для меня это ничего не значит

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о статусе лучшего футболиста мира после выигрыша награды «Золотой мяч».

«Лучший игрок мира — это очень громкие слова. Для меня подобное ничего не значит. Этот статус может меняться каждые выходные. В конкретном матче ты будешь не очень хорош, и люди скажут, что ты плох. В следующей же игре ты можешь стать лучшим в мире. Это может меняться каждые пару недель», — сказал Дембеле в интервью France Football.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе «ПСЖ» нападающий стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»: