Черчесов сообщил, что новичок «Ахмата» пропустит матч с «Акроном» из-за проблем со спиной

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов перед матчем 10-го тура Мир РПЛ с «Акроном» сообщил, что новичок команды Анас Эль-Махрауи испытывает проблемы со спиной и не примет участия в игре. Встреча в Грозном начнётся в 14:00.

«Акрон» неплохая команда, которая, хоть и не совсем удачно стартовала, имеет в своём составе хороших игроков. Поэтому мы готовились к серьёзному матчу.

Когда есть пара лишних дней, можно и распланировать программу тренировок. Но у нас нет сегодня в заявке Анаса (Эль-Махрауи). У него появились проблемы со спиной – вчера провели обследование, сегодня уже будем знать его итоги. Остальные все у нас готовились к матчу по плану», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».