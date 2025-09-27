Черчесов сообщил, что новичок «Ахмата» пропустит матч с «Акроном» из-за проблем со спиной
Поделиться
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов перед матчем 10-го тура Мир РПЛ с «Акроном» сообщил, что новичок команды Анас Эль-Махрауи испытывает проблемы со спиной и не примет участия в игре. Встреча в Грозном начнётся в 14:00.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Акрон» неплохая команда, которая, хоть и не совсем удачно стартовала, имеет в своём составе хороших игроков. Поэтому мы готовились к серьёзному матчу.
Когда есть пара лишних дней, можно и распланировать программу тренировок. Но у нас нет сегодня в заявке Анаса (Эль-Махрауи). У него появились проблемы со спиной – вчера провели обследование, сегодня уже будем знать его итоги. Остальные все у нас готовились к матчу по плану», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
13:27
-
13:20
-
13:16
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:47
-
12:41
-
12:35
-
12:30
-
12:22
-
12:10
-
12:04
-
12:01
-
11:49
-
11:36
-
11:30
-
11:23
-
11:19
-
11:13
-
11:00
-
10:43
-
10:25
-
10:18
-
10:10
-
10:03
-
09:48
-
09:47
-
09:45
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:23