Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов сообщил, что новичок «Ахмата» пропустит матч с «Акроном» из-за проблем со спиной

Черчесов сообщил, что новичок «Ахмата» пропустит матч с «Акроном» из-за проблем со спиной
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов перед матчем 10-го тура Мир РПЛ с «Акроном» сообщил, что новичок команды Анас Эль-Махрауи испытывает проблемы со спиной и не примет участия в игре. Встреча в Грозном начнётся в 14:00.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» неплохая команда, которая, хоть и не совсем удачно стартовала, имеет в своём составе хороших игроков. Поэтому мы готовились к серьёзному матчу.

Когда есть пара лишних дней, можно и распланировать программу тренировок. Но у нас нет сегодня в заявке Анаса (Эль-Махрауи). У него появились проблемы со спиной – вчера провели обследование, сегодня уже будем знать его итоги. Остальные все у нас готовились к матчу по плану», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Официально
«Ахмат» объявил о переходе марокканского нападающего
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android