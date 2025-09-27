Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» возглавит тренер, которого уволили по ходу этого сезона АПЛ

«Вест Хэм» возглавит тренер, которого уволили по ходу этого сезона АПЛ
Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту согласовал контракт с «Вест Хэмом», сообщает журналист Бен Джейкобс на странице в соцсети Х.

Специалист, который был уволен по ходу сезона из «Ноттингем Форест», может уже в понедельник возглавить команду и вывести «молотобойцев» на гостевой матч 6-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».

Сегодня, 27 сентября, «Вест Хэм» объявил об увольнении Грэма Поттера, под его руководством команда проиграла пять из шести матчей в нынешнем сезоне.

Поттер был назначен на должность главного тренера «Вест Хэма» в январе 2025 года. После пяти туров нынешнего сезона чемпионата Англии «молотобойцы» набрали три очка и занимают 19-е место, находясь в зоне вылета. «Ноттингем Форест» объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту 9 сентября, вместо него был назначен Ангелос Постекоглу.

