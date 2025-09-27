«Вест Хэм» возглавит тренер, которого уволили по ходу этого сезона АПЛ

Португальский тренер Нуну Эшпириту Санту согласовал контракт с «Вест Хэмом», сообщает журналист Бен Джейкобс на странице в соцсети Х.

Специалист, который был уволен по ходу сезона из «Ноттингем Форест», может уже в понедельник возглавить команду и вывести «молотобойцев» на гостевой матч 6-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».

Сегодня, 27 сентября, «Вест Хэм» объявил об увольнении Грэма Поттера, под его руководством команда проиграла пять из шести матчей в нынешнем сезоне.

Поттер был назначен на должность главного тренера «Вест Хэма» в январе 2025 года. После пяти туров нынешнего сезона чемпионата Англии «молотобойцы» набрали три очка и занимают 19-е место, находясь в зоне вылета. «Ноттингем Форест» объявил об отставке Нуну Эшпириту Санту 9 сентября, вместо него был назначен Ангелос Постекоглу.