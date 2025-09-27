Иньиго Мартинес рассказал, что его удивило в Роналду после перехода в «Аль-Наср»

Защитник «Аль-Насра» Иньиго Мартинес поделился мнением об одноклубнике и капитане саудовской команды Криштиану Роналду. Испанец стал футболистом клуба из Эр-Рияда минувшим летом. До этого 34-летний игрок выступал в составе «Барселоны».

«Роналду — крайне конкурентоспособный игрок. Единственное, о чём он думает, — это победа. Очень приятно обладать возможностью выступать с ним в одной команде. Игра вместе с Криштиану — одна из вещей, которых меня заинтересовала, когда поступило предложение от «Аль-Насра». С самого начала я был поражён его вовлечённостью и готовностью помогать», — приводит слова Иньиго Мартинеса Marca.

