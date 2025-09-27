Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лукас Вера покинул «Аль-Вахду» из ОАЭ, не проведя за клуб ни матча — Transfermarkt

Лукас Вера покинул «Аль-Вахду» из ОАЭ, не проведя за клуб ни матча — Transfermarkt
Комментарии

Аргентинский полузащитник Лукас Вера покинул клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ, сообщает портал Transfermarkt.

28-летний Вера перешёл в «Аль-Вахду» из «Химок» в июле, но не провёл ни одного матча за клуб. Как сообщается на сайте трансферного портала, игрок покинул команду из ОАЭ 23 сентября и сейчас находится в статусе свободного агента.

В России Вера выступал за «Оренбург» и «Химки», всего провёл в РПЛ 85 матчей, забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач. Летом сорвался его трансфер в московский «Локомотив».

Последний клуб Веры в России, «Химки», не смог получить лицензию РФС-1, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге. Команда заняла 12-е место в прошлом сезоне, но позднее объявила о приостановлении деятельности.

Материалы по теме
Эксклюзив
Лукас Вера объяснил, почему сорвался его трансфер в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android