Лукас Вера покинул «Аль-Вахду» из ОАЭ, не проведя за клуб ни матча — Transfermarkt

Аргентинский полузащитник Лукас Вера покинул клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ, сообщает портал Transfermarkt.

28-летний Вера перешёл в «Аль-Вахду» из «Химок» в июле, но не провёл ни одного матча за клуб. Как сообщается на сайте трансферного портала, игрок покинул команду из ОАЭ 23 сентября и сейчас находится в статусе свободного агента.

В России Вера выступал за «Оренбург» и «Химки», всего провёл в РПЛ 85 матчей, забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач. Летом сорвался его трансфер в московский «Локомотив».

Последний клуб Веры в России, «Химки», не смог получить лицензию РФС-1, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге. Команда заняла 12-е место в прошлом сезоне, но позднее объявила о приостановлении деятельности.