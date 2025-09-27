Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Погребняк: «Балтика» может добавить жаришки в верхней части таблицы РПЛ

Погребняк: «Балтика» может добавить жаришки в верхней части таблицы РПЛ
Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что «Балтика» может бороться за попадание в пятёрку или тройку лучших команд Мир РПЛ. После девяти туров чемпионата России калининградская команда набрала 17 очков и занимает третье место.

«Балтике» реально бороться за попадание в пятёрку или тройку лидеров РПЛ. Они сейчас находятся в хорошей психологической форме. Дома вообще могут обыграть любую команду и на выезде берут очки. А почему нет? Если так пойдёт.

От «Лестера» кто-то ждал в Англии, что они могут стать чемпионами? Ещё масса примеров есть. Давайте в это верить. Это же круто, что у нас команда из первой лиги может добавить жаришки в верхней части чемпионата России», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Самые титулованные футбольные клубы России:

