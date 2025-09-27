Экс-игрок «Барселоны» Мартинес: я ждал, что Винисиус выиграет «ЗМ»-2024, он был лучшим

Бывший защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес заявил, что ожидал победы нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на церемонии награждения «Золотого мяча» — 2024. Бразилец занял второе место в голосовании, а победителем стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Конечно, я, как и многие другие, ожидал, что «Золотой мяч» получит Винисиус. На мой взгляд, он был лучшим в минувшем году. Но голосование есть голосование. Справедливое оно или нет, каждый сам даёт оценку и может высказать своё мнение. Прошлый год был годом Винисиуса, а этот — Дембеле. Хотя я хотел бы, чтобы победил Ямаль, но...» — приводит слова Мартинеса Marca.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: