Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Барселоны» Мартинес: я ждал, что Винисиус выиграет «ЗМ»-2024, он был лучшим

Экс-игрок «Барселоны» Мартинес: я ждал, что Винисиус выиграет «ЗМ»-2024, он был лучшим
Комментарии

Бывший защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес заявил, что ожидал победы нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на церемонии награждения «Золотого мяча» — 2024. Бразилец занял второе место в голосовании, а победителем стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

«Конечно, я, как и многие другие, ожидал, что «Золотой мяч» получит Винисиус. На мой взгляд, он был лучшим в минувшем году. Но голосование есть голосование. Справедливое оно или нет, каждый сам даёт оценку и может высказать своё мнение. Прошлый год был годом Винисиуса, а этот — Дембеле. Хотя я хотел бы, чтобы победил Ямаль, но...» — приводит слова Мартинеса Marca.

Материалы по теме
Иньиго Мартинес рассказал, что его удивило в Роналду после перехода в «Аль-Наср»

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android