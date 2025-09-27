Скидки
«Рецидив маловероятен». Флик сообщил, что Ямаль сыграет в матче с «Реалом Сосьедад»

«Рецидив маловероятен». Флик сообщил, что Ямаль сыграет в матче с «Реалом Сосьедад»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что нападающий Ламин Ямаль получит игровые минуты в матче 7-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад», который состоится в воскресенье, 28 сентября. 13 сентября сине-гранатовые проинформировали о наличии у 18-летнего вингера дискомфорта в области паха.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
«Ямаль получит игровое время завтра, а попадёт ли он в состав сборной во время следующего международного перерыва, зависит от тренера национальной команды.

Не думаю, что у Ламина может случиться рецидив. Мы убеждены, что завтра самое подходящее время, чтобы он снова вышел на поле», — приводит слова Флика журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальной сети X.

«Барселона» сделала заявление в связи с травмой Ламина Ямаля

Чем уникален Ламин Ямаль:

