19:30 Мск
Гендиректор «Пари НН» рассказал о подготовке арены Нижнего Новгорода к игре со «Спартаком»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасёв поделился информацией о подготовке стадиона в Нижнем Новгороде к матчу 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком», который состоится 1 октября.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 18:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы с нетерпением ждём возвращения на наш родной стадион в Нижнем Новгороде спустя продолжительное время. Мы соскучились по нашим прекрасным болельщикам, как, уверен, и они по футболу.

Стадион активно готовится, ничто не мешает проведению кубкового матча со «Спартаком». Все ремонтные работы, которые проходили в период крупного мероприятия на стадионе, завершены.

Также у нас побывала комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей и дала положительное заключение по проведению матчей чемпионата и Кубка.

Проведена большая работа по реновации газона. Сейчас поле находится в завершающей стадии подготовки к матчу, по оценкам специалистов, оно очень хорошего качества.

В самом разгаре билетная программа. Билеты для всех категорий болельщиков доступны в продаже на нашем сайте.

Рассчитываем на большой интерес к матчу со «Спартаком» и что первая игра нашей команды на домашнем стадионе станет важным и ярким событием.

Ждем болельщиков на трибунах. И, конечно, шумной поддержки нашей команды!» — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

