Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Флик — о травме Гарсии: это плохо, но с Щенсным «Барселона» выиграла три трофея

Флик — о травме Гарсии: это плохо, но с Щенсным «Барселона» выиграла три трофея
Аудио-версия:
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выразил доверие 35-летнему вратарю Войцеху Щенсному после того, как травму получил голкипер Жоан Гарсия. В пятницу, 26 сентября, «блауграна» проинформировала, что испанец получил разрыв внутреннего мениска левого колена. Ожидается, что Гарсия пропустит примерно четыре-шесть недель.

«Травма Жоана Гарсии… в этом нет ничего хорошего. Однако у нас есть Щенсны. Мы выиграли с ним три трофея в минувшем сезоне», — приводит слова Флика журналист Жерар Ромеро на своей странице в социальной сети X.

В сезоне-2024/2025 каталонский клуб стал чемпионом Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Польский вратарь принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в 14 из которых отыграл «на ноль».

