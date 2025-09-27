Лукин назвал сильные стороны ЦСКА после прихода Челестини

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил, каковы сильные стороны московской команды под руководством тренера Фабио Челестини.

— Какие сильные стороны у ПФК ЦСКА при Челестини?

— Мы играем в атакующий, смелый футбол, который вынуждает соперников чаще подстраиваться под нас, обороняться и отбиваться. Мне очень нравится наша игра первым номером. В любой фазе, будь то оборона или атака, мы диктуем свой футбол, и нас боятся. Если охарактеризовать стиль одним словом, то это «смелость», — приводит слова Лукина сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает второе место в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в девяти матчах. Первым идёт «Краснодар» (19).