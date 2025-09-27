Скидки
«Загубили парню карьеру». Экс-гендиректор «Чайки» высказался о дисквалификации Федчука

Бывший генеральный директор «Чайки» Максим Пономарёв высказался о дисквалификации полузащитника Артёма Федчука. В 2023 году CAS обязал футболиста выплатить 10 млн рублей «Чайке». В марте 2024 года игрока дисквалифицировали на год, а в 2025 году отстранение было продлено бессрочно.

«Мы достаточно много сказали и написали об этой истории в своё время. Суть состояла в том, что футболист своевольно покинул клуб после понижения «Чайки». Мы много раз пытались убедить его этого не делать, но агент оказался настойчивее. Уже после сам футболист мне говорил, что просто запутался в той ситуации. «Чайка», которой я тогда руководил, пошла до конца и благополучно завершила дело в CAS в свою пользу. Ещё при моём присутствии в клубе была полугодовая дисквалификация, дальше я не отслеживал события по нему.

С учётом дополнительных расходов сумма компенсации составила более 10 млн рублей. Никто из представителей Артёма тогда не пытался урегулировать ситуацию, у него самого таких средств нет. По сути, из-за не очень здравого совета парню загубили карьеру. Он хороший футболист. Мы общались уже и после этого неоднократно. И мне искренне жаль, что так получилось. Но это хороший урок для молодых футболистов, доверяющих важные решения в своей жизни кому-то постороннему», — рассказал Максим Пономарёв корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

24 сентября дисквалифицированный Федчук в составе «Фанкома» принял участие в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).

