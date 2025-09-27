Лукин: во время паузы Челестини лично писал всем ребятам из ЦСКА, уехавшим в сборные

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, что тренер Фабио Челестини постоянно индивидуально общается с футболистами команды, даже когда они уезжают в расположение своих сборных.

— Часто ли главный тренер отдельно общается с кем-то из игроков?

— Да, Фабио постоянно индивидуально разговаривает со всеми футболистами. Со мной это бывает часто и на тренировках, и вне рабочего процесса. У нас постоянный диалог, контакт, и очень приятно, когда тренер так коммуницирует. Во-первых, так ты лучше понимаешь, что он от тебя требует. Во-вторых — просто приятно, когда тренер подходит и спрашивает, как ты себя чувствуешь и как твои дела.

Надеюсь, Фабио не против, что я это рассказываю: во время паузы на сборные он лично писал всем ребятам, уехавшим в свои национальные команды, и спрашивал, как мы себя чувствуем и как проходят тренировочные дни. Желал удачи на сборах, говорил, что ждёт нашего возвращения в хорошем расположении духа. Очень важно слышать такие слова от главного тренера, это мотивирует биться за него, — приводит слова Лукина сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает второе место в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в девяти матчах. Первым идёт «Краснодар» (19).