Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Мх рассказал о сроках восстановления Дапо и Сандрачука после травмы

Гендиректор «Динамо» Мх рассказал о сроках восстановления Дапо и Сандрачука после травмы
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился информацией о сроках восстановления защитников Яна Дапо и Александра Сандрачука после травм.

«Дапо и Сандрачук вернутся на поле только после зимних сборов. Восстановление идёт в штатном режиме. Всё нормально, по графику», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дапо выступает в составе махачкалинской команды с лета 2024 года. За этот период футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами.

Сандрачук играет в команде с лета 2023 года. Он провёл 44 матча, в которых не отметился результативными действиями.

