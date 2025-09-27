Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист ЦСКА рассказал, как проходит его день и что он делает в свободное время

Футболист ЦСКА рассказал, как проходит его день и что он делает в свободное время
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как проходит его обычный день.

— Расскажи, как проходит твой обычный день.
— Утром встаю, перекусываю и еду на базу. Там полноценно завтракаю, после чего иду на разминку в тренажёрный зал. Затем у нас командная тренировка на поле. Если после неё можно остаться и сделать какие-то упражнения, то не упускаю эту возможность. Потом у нас может быть общая работа в зале. Если нет, сразу иду на восстановительные процедуры, затем на обед.

После базы еду домой. Немного выдыхаю, собираю вещи и еду в тренажёрный зал. Затем снова домой — занимаюсь английским или что-то читаю. Вечером могу успеть что-то посмотреть и потом ложусь спать. Примерно так проходит каждый день. Конечно, вариативность есть, особенно в вечернее время. Могу пойти прогуляться в хорошей компании: это действительно расслабляет и освежает голову, поэтому очень важно.

— Что делаешь в свободное время?
— В последнее время стал больше времени проводить на улице. Гуляю, дышу свежим воздухом, тем более сейчас ещё теплая погода. Во время прогулок нравится наблюдать за людьми: у каждого своя жизнь, все куда-то бегут, спешат. В такие моменты думаю о том, что тоже счастлив заниматься любимым делом, и это даёт силы. Да, бывают сложные моменты, тяжёлые тренировки, моральная усталость. Но всегда понимаю, что многие мечтают оказаться на нашем месте, и это дополнительно мотивирует, — приводит слова Лукина сайт ЦСКА.

Материалы по теме
Лукин: во время паузы Челестини лично писал всем ребятам из ЦСКА, уехавшим в сборные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android