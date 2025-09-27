Футболист ЦСКА рассказал, как проходит его день и что он делает в свободное время

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, как проходит его обычный день.

— Расскажи, как проходит твой обычный день.

— Утром встаю, перекусываю и еду на базу. Там полноценно завтракаю, после чего иду на разминку в тренажёрный зал. Затем у нас командная тренировка на поле. Если после неё можно остаться и сделать какие-то упражнения, то не упускаю эту возможность. Потом у нас может быть общая работа в зале. Если нет, сразу иду на восстановительные процедуры, затем на обед.

После базы еду домой. Немного выдыхаю, собираю вещи и еду в тренажёрный зал. Затем снова домой — занимаюсь английским или что-то читаю. Вечером могу успеть что-то посмотреть и потом ложусь спать. Примерно так проходит каждый день. Конечно, вариативность есть, особенно в вечернее время. Могу пойти прогуляться в хорошей компании: это действительно расслабляет и освежает голову, поэтому очень важно.

— Что делаешь в свободное время?

— В последнее время стал больше времени проводить на улице. Гуляю, дышу свежим воздухом, тем более сейчас ещё теплая погода. Во время прогулок нравится наблюдать за людьми: у каждого своя жизнь, все куда-то бегут, спешат. В такие моменты думаю о том, что тоже счастлив заниматься любимым делом, и это даёт силы. Да, бывают сложные моменты, тяжёлые тренировки, моральная усталость. Но всегда понимаю, что многие мечтают оказаться на нашем месте, и это дополнительно мотивирует, — приводит слова Лукина сайт ЦСКА.