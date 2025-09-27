Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шешко забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в седьмом матче

Шешко забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в седьмом матче
Комментарии

Нападающий Беньямин Шешко забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Эта игра стала седьмой для словенского футболиста в составе «красных дьяволов».

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

Шешко перешёл в английский клуб из «Лейпцига» в минувшем августе. Согласно данным портала Transfermarkt, «Манчестер Юнайтед» приобрёл 22-летнего игрока за € 76,5 млн. Контракт Шешко с манкунианцами рассчитан до лета 2030 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами.

Матч между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» намерен отпустить трёх игроков бесплатно летом — The Sun

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android