Шешко забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в седьмом матче

Нападающий Беньямин Шешко забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Эта игра стала седьмой для словенского футболиста в составе «красных дьяволов».

Шешко перешёл в английский клуб из «Лейпцига» в минувшем августе. Согласно данным портала Transfermarkt, «Манчестер Юнайтед» приобрёл 22-летнего игрока за € 76,5 млн. Контракт Шешко с манкунианцами рассчитан до лета 2030 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами.

Матч между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде.

