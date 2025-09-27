Шешко забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в седьмом матче
Нападающий Беньямин Шешко забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Эта игра стала седьмой для словенского футболиста в составе «красных дьяволов».
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8' 2:0 Тьяго – 20' 2:1 Шешко – 26' 3:1 Йенсен – 90+5'
Шешко перешёл в английский клуб из «Лейпцига» в минувшем августе. Согласно данным портала Transfermarkt, «Манчестер Юнайтед» приобрёл 22-летнего игрока за € 76,5 млн. Контракт Шешко с манкунианцами рассчитан до лета 2030 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами.
Матч между «Брентфордом» и «Манчестер Юнайтед» проходит на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
