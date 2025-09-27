Рамзан Кадыров и Магомед Даудов присутствуют на матче «Ахмат» — «Акрон»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель правительства региона Магомед Даудов присутствуют на трибунах матча 10-го тура Мир РПЛ между грозненским «Ахматом» и тольяттинским «Акроном».

Фото: Кадр трансляции «Матч Премьер»

Матч проходит в эти минуты. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0 в пользу «Ахмата». На третьей минуте счёт открыл Эгаш Касинтура.

После девяти туров чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 12 очков и занимает девятое место в таблице. «Акрон» под руководством Заура Тедеева заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.