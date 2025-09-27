Футболист ЦСКА Лукин назвал любимых игроков в детстве и сейчас

Защитник ЦСКА Матвей Лукин назвал любимых футболистов детства и нынешнего времени.

— Любимый футболист в детстве и сейчас?

— Из детства назову Алексея и Василия Березуцких. Легенды клуба и, думаю, лучшие защитники в истории нашего футбола. Из европейских звёзд мне очень нравился Мальдини — смотрел нарезки с его игрой, впечатлило то, как он вёл себя на поле.

А сейчас мне очень нравится Вирджил ван Дейк. Он показывает просто отличный футбол. Хочу стремиться к подобному уровню, — приводит слова Лукина сайт ЦСКА.

Красно-синие занимают второе место в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в девяти матчах. Первым идёт «Краснодар» (19).