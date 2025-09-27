«Это шутка?» Бензема отказался подписывать фото фанатки со спящим собой

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема не стал подписывать фото болельщицы после того, как увидел, что на нём изображён спящий он. В социальных сетях популярен тренд, где знаменитые личности подписывают свои забавные фотографии.

Бензема отказался подписывать фото фанатки со спящим собой:

Бензема. Это шутка или что?

Болельщица. Нет, это тренд.

Бензема. Забери свой тренд и свою ручку.

Бензема является пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным чемпионом Испании. В 2022 году французский нападающий получил награду лучшему футболисту года «Золотой мяч». Футболист играет за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года.