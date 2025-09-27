«Ахмат» — «Акрон»: Мансилья забил второй мяч хозяев на 72-й минуте матча РПЛ

В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0 в пользу «Ахмата».

На 72-й минуте отличился Брайан Мансилья. Голевую передачу сделал Келиано.

После девяти туров чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 12 очков и занимает девятое место в таблице. «Акрон» под руководством главного тренера Заура Тедеева заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.