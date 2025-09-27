Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Акрон»: Мансилья забил второй мяч хозяев на 72-й минуте матча РПЛ

«Ахмат» — «Акрон»: Мансилья забил второй мяч хозяев на 72-й минуте матча РПЛ
Комментарии

В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон». Команды играют на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:0 в пользу «Ахмата».

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3'     2:0 Мансилья – 72'     3:0 Мансилья – 90+1'    

На 72-й минуте отличился Брайан Мансилья. Голевую передачу сделал Келиано.

После девяти туров чемпионата России команда Станислава Черчесова набрала 12 очков и занимает девятое место в таблице. «Акрон» под руководством главного тренера Заура Тедеева заработал семь очков и располагается на 14-й строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
