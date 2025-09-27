«Ахмат» разгромил «Акрон» и по-прежнему не проигрывает при Черчесове в РПЛ

Грозненский «Ахмат» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Встреча в Грозном завершилась со счётом 3:0.

На третьей минуте отличился Эгаш Касинтура с передачи Георгия Мелкадзе, на 72-й минуте второй мяч забил Брайан Мансилья, которому ассистировал Мануэл Келиану. На 90+1-й минуте Мансилья оформил дубль с паса Мохамеда Конате.

Команда Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении семи матчей в РПЛ, грозненцы набрали 15 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. «Акрон» под руководством Заура Тедеева с семью очками идёт 14-м.

В следующем туре 4 октября «Ахмат» отправится в гости к «Краснодару», «Акрон» в этот же день примет петербургский «Зенит».