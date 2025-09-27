Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Ахмат — Акрон, результат матча 27 сентября 2025, счёт 3:0, 10-й тур РПЛ 2025/2026

«Ахмат» разгромил «Акрон» и по-прежнему не проигрывает при Черчесове в РПЛ
Комментарии

Грозненский «Ахмат» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 10-го тура Мир РПЛ. Встреча в Грозном завершилась со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3'     2:0 Мансилья – 72'     3:0 Мансилья – 90+1'    

На третьей минуте отличился Эгаш Касинтура с передачи Георгия Мелкадзе, на 72-й минуте второй мяч забил Брайан Мансилья, которому ассистировал Мануэл Келиану. На 90+1-й минуте Мансилья оформил дубль с паса Мохамеда Конате.

Команда Станислава Черчесова не проигрывает на протяжении семи матчей в РПЛ, грозненцы набрали 15 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. «Акрон» под руководством Заура Тедеева с семью очками идёт 14-м.

В следующем туре 4 октября «Ахмат» отправится в гости к «Краснодару», «Акрон» в этот же день примет петербургский «Зенит».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Все новости

