«Барселона» сделала заявление после операции Жоана Гарсии

«Барселона» на своей странице в социальной сети X опубликовала заявление в связи с проведённой операцией вратарю Жоану Гарсии. Ранее появилась информация, что голкипер получил травму в концовке матча Ла Лиги с «Овьедо» (1:3).

«Жоан Гарсия был прооперирован сегодня утром в больнице Барселоны после разрыва внутреннего мениска левого колена. Подтверждено, что время восстановления составит от четырёх до шести недель, в зависимости от динамики реабилитации», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Гарсия стал игроком сине-гранатовых минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме Официально «Барселона» сделала заявление о травме вратаря Жоана Гарсии

Самые опасные травмы в футболе: