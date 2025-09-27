«Барселона» сделала заявление после операции Жоана Гарсии

«Барселона» на своей странице в социальной сети X опубликовала заявление в связи с проведённой операцией вратарю Жоану Гарсии. Ранее появилась информация, что голкипер получил травму в концовке матча Ла Лиги с «Овьедо» (1:3).
«Жоан Гарсия был прооперирован сегодня утром в больнице Барселоны после разрыва внутреннего мениска левого колена. Подтверждено, что время восстановления составит от четырёх до шести недель, в зависимости от динамики реабилитации», — написано в заявлении сине-гранатовых.
Гарсия стал игроком сине-гранатовых минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
Самые опасные травмы в футболе:
- 27 сентября 2025
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:16
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:41
-
15:35
-
15:22
-
15:17
-
15:10
-
15:07
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:37
-
14:37
-
14:22
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:45
-
13:39
-
13:30