Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» сделала заявление после операции Жоана Гарсии

«Барселона» сделала заявление после операции Жоана Гарсии
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» на своей странице в социальной сети X опубликовала заявление в связи с проведённой операцией вратарю Жоану Гарсии. Ранее появилась информация, что голкипер получил травму в концовке матча Ла Лиги с «Овьедо» (1:3).

Испания — Примера . 6-й тур
25 сентября 2025, четверг. 22:30 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Рейна – 33'     1:1 Гарсия – 56'     1:2 Левандовски – 70'     1:3 Араухо – 88'    

«Жоан Гарсия был прооперирован сегодня утром в больнице Барселоны после разрыва внутреннего мениска левого колена. Подтверждено, что время восстановления составит от четырёх до шести недель, в зависимости от динамики реабилитации», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Гарсия стал игроком сине-гранатовых минувшим летом. За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение вратаря с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Официально
«Барселона» сделала заявление о травме вратаря Жоана Гарсии

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android