Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата» в первых матчах
Российский специалист Станислав Черчесов стал первым тренером в истории «Ахмата», не проигравшим в семи матчах подряд в Мир Российской Премьер-Лиге после назначения в грозненский клуб. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Сегодня, 27 сентября, команда Черчесова победила «Акрон» со счётом 3:0 в игре 10-го тура чемпионата России.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3' 2:0 Мансилья – 72' 3:0 Мансилья – 90+1'
«Ахмат» объявил о назначении 62-летнего специалиста на пост главного тренера 6 августа. За этот период грозненский клуб провёл семь матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых четыре раза одержал победу и три раза сыграл вничью.
Контракт Черчесова подписан на три года.
