Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата» в первых матчах

Российский специалист Станислав Черчесов стал первым тренером в истории «Ахмата», не проигравшим в семи матчах подряд в Мир Российской Премьер-Лиге после назначения в грозненский клуб. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 27 сентября, команда Черчесова победила «Акрон» со счётом 3:0 в игре 10-го тура чемпионата России.

«Ахмат» объявил о назначении 62-летнего специалиста на пост главного тренера 6 августа. За этот период грозненский клуб провёл семь матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых четыре раза одержал победу и три раза сыграл вничью.

Контракт Черчесова подписан на три года.

Самые титулованные футбольные клубы России: