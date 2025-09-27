Арсен Захарян вошёл в заявку «Реала Сосьедад» на матч 7‑го тура Ла Лиги с «Барселоной»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вошёл в заявку команды на гостевой матч 7-го тура чемпионата Испании с «Барселоной», сообщается на странице клуба в соцсети Х. Всего в заявке баскской команды находятся 24 человека. Встреча пройдёт 28 сентября в Барселоне и начнётся в 19:30 мск.

В прошлом туре «Реал Сосьедад» одержал первую победу в сезоне, дома обыграв «Мальорку» (1:0), «Барселона» на выезде победила «Овьедо» (3:1).

После шести туров «Реал Сосьедад» с пятью очками занимает 16‑е место в турнирной таблице Ла Лиги, «Барселона» располагается на второй строчке, заработав 16 очков.