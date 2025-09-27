Бруну Фернандеш — лидер по числу нереализованных пенальти в АПЛ в этом десятилетии

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не забил с пенальти на 76-й минуте матча 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Португальский футболист является лидером по количеству нереализованных 11-метровых ударов в английской Премьер-лиге в нынешнем десятилетии — семь штук. Об этом сообщает аккаунт StatMuse FC на своей странице в социальной сети X.

Согласно данным источника, на втором месте находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, не забивший пять раз с пенальти в чемпионате Англии в нынешнем десятилетии.

Фернандеш выступает в составе манкунианцев с зимы 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

