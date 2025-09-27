Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш — лидер по числу нереализованных пенальти в АПЛ в этом десятилетии

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не забил с пенальти на 76-й минуте матча 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Португальский футболист является лидером по количеству нереализованных 11-метровых ударов в английской Премьер-лиге в нынешнем десятилетии — семь штук. Об этом сообщает аккаунт StatMuse FC на своей странице в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

Согласно данным источника, на втором месте находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, не забивший пять раз с пенальти в чемпионате Англии в нынешнем десятилетии.

Фернандеш выступает в составе манкунианцев с зимы 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

