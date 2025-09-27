Бруну Фернандеш — лидер по числу нереализованных пенальти в АПЛ в этом десятилетии

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не забил с пенальти на 76-й минуте матча 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом». Португальский футболист является лидером по количеству нереализованных 11-метровых ударов в английской Премьер-лиге в нынешнем десятилетии — семь штук. Об этом сообщает аккаунт StatMuse FC на своей странице в социальной сети X.
Согласно данным источника, на втором месте находится нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, не забивший пять раз с пенальти в чемпионате Англии в нынешнем десятилетии.
Фернандеш выступает в составе манкунианцев с зимы 2020 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.
Лучший бомбардир в мировом футболе:
- 27 сентября 2025
-
16:30
-
16:29
-
16:27
-
16:16
-
16:15
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:52
-
15:50
-
15:41
-
15:35
-
15:22
-
15:17
-
15:10
-
15:07
-
15:01
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:37
-
14:37
-
14:22
-
14:17
-
14:15
-
14:04
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:45
-
13:45
-
13:39
-
13:30