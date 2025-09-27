«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ, Бруну Фернандеш не забил пенальти

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

У «Брентфорда» дубль к 20-й минуте оформил Игор Тьяго, также на 90+5-й минуте отличился Матиас Йенсен. В составе манкунианцев дебютный мяч на 26-й минуте забил Беньямин Шешко. На 76-й минуте Бруну Фернандеш не реализовал пенальти и упустил возможность сравнять счёт.

«Манчестер Юнайтед» с семью очками идёт 13-м в таблице АПЛ, «Брентфорд» с тем же количеством очков располагается на 11-й строчке.

В следующем туре 4 октября команда Рубена Аморима примет «Сандерленд», «Брентфорд» на следующий день сыграет дома с «Манчестер Сити».