Главная Футбол Новости

Брентфорд — Манчестер Юнайтед, результат матча 27 сентября 2025, счёт 3:1, 6-й тур чемпионата Англии 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брентфорду» в матче АПЛ, Бруну Фернандеш не забил пенальти
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брентфорда» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

У «Брентфорда» дубль к 20-й минуте оформил Игор Тьяго, также на 90+5-й минуте отличился Матиас Йенсен. В составе манкунианцев дебютный мяч на 26-й минуте забил Беньямин Шешко. На 76-й минуте Бруну Фернандеш не реализовал пенальти и упустил возможность сравнять счёт.

«Манчестер Юнайтед» с семью очками идёт 13-м в таблице АПЛ, «Брентфорд» с тем же количеством очков располагается на 11-й строчке.

В следующем туре 4 октября команда Рубена Аморима примет «Сандерленд», «Брентфорд» на следующий день сыграет дома с «Манчестер Сити».

