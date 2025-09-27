Тренер «Локомотива» Галактионов ответил, чем опасен «Рубин»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, чего ожидает от матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится сегодня, 27 сентября.
— Мы попытались насытить среднюю линию. А качество взаимодействия покажет сегодня игра.
– У команды много ничьих.
– Не обращаем внимания. Матчи складывались по‑разному. Где‑то мы упускали победу, где‑то сами не дотерпели.
– Чем опасен «Рубин», кроме Даку?
– Это опытная, системная, цельная команда, состоящая из матёрых игроков. Поэтому ожидаем тяжёлого матча, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.
В текущей турнирной таблице РПЛ железнодорожники находятся на четвёртом месте с 17 очками в девяти матчах. Набравший 15 очков в девяти играх «Рубин» занимает девятую позицию (15).
Самые титулованные футбольные клубы России: