Тренер «Локомотива» Галактионов ответил, чем опасен «Рубин»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, чего ожидает от матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится сегодня, 27 сентября.

— Мы попытались насытить среднюю линию. А качество взаимодействия покажет сегодня игра.

– У команды много ничьих.

– Не обращаем внимания. Матчи складывались по‑разному. Где‑то мы упускали победу, где‑то сами не дотерпели.

– Чем опасен «Рубин», кроме Даку?

– Это опытная, системная, цельная команда, состоящая из матёрых игроков. Поэтому ожидаем тяжёлого матча, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В текущей турнирной таблице РПЛ железнодорожники находятся на четвёртом месте с 17 очками в девяти матчах. Набравший 15 очков в девяти играх «Рубин» занимает девятую позицию (15).

