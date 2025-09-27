Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов ответил, чем опасен «Рубин»

Тренер «Локомотива» Галактионов ответил, чем опасен «Рубин»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил, чего ожидает от матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», который состоится сегодня, 27 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

— Мы попытались насытить среднюю линию. А качество взаимодействия покажет сегодня игра.

– У команды много ничьих.
– Не обращаем внимания. Матчи складывались по‑разному. Где‑то мы упускали победу, где‑то сами не дотерпели.

– Чем опасен «Рубин», кроме Даку?
– Это опытная, системная, цельная команда, состоящая из матёрых игроков. Поэтому ожидаем тяжёлого матча, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

В текущей турнирной таблице РПЛ железнодорожники находятся на четвёртом месте с 17 очками в девяти матчах. Набравший 15 очков в девяти играх «Рубин» занимает девятую позицию (15).

Материалы по теме
Тренер «Локомотива» Галактионов высказался об удалении Бакаева в матче с «Динамо» Мх

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android