Главная Футбол Новости

Черчесов высказался о победном для «Ахмата» матче с «Акроном»

Черчесов высказался о победном для «Ахмата» матче с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе грозненской команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» со счётом 3:0. Также специалист отреагировал на дубль нападающего Брайана Мансильи, вышедшего на поле на 65-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3'     2:0 Мансилья – 72'     3:0 Мансилья – 90+1'    

— Готовились к непростому матчу. «Акрон» играет в хороший футбол, понимали, чего ждать. Что ждали, то и получили. Мы же изучаем соперника. Какие‑то вещи подсказываем. В плане борьбы, самоотдачи, дисциплины вопросов не было.

– Вышедший на замену Мансилья сделал дубль.
– Мы же видим, как они работают. Вчера с ним, наверное, полчаса разговаривали. Результат вы сегодня увидели на поле, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 10 матчей чемпионата России грозненская команда набрала 15 очков и занимает седьмое место. В следующем туре «Ахмат» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 4 октября и пройдёт на домашнем стадионе «быков».

Комментарии
