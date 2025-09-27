Черчесов высказался о победном для «Ахмата» матче с «Акроном»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о победе грозненской команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном» со счётом 3:0. Также специалист отреагировал на дубль нападающего Брайана Мансильи, вышедшего на поле на 65-й минуте.

— Готовились к непростому матчу. «Акрон» играет в хороший футбол, понимали, чего ждать. Что ждали, то и получили. Мы же изучаем соперника. Какие‑то вещи подсказываем. В плане борьбы, самоотдачи, дисциплины вопросов не было.

– Вышедший на замену Мансилья сделал дубль.

– Мы же видим, как они работают. Вчера с ним, наверное, полчаса разговаривали. Результат вы сегодня увидели на поле, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 10 матчей чемпионата России грозненская команда набрала 15 очков и занимает седьмое место. В следующем туре «Ахмат» встретится с «Краснодаром». Игра состоится 4 октября и пройдёт на домашнем стадионе «быков».

