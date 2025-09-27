«Брентфорд» впервые за 88 лет победил «Манчестер Юнайтед» в двух матчах АПЛ подряд
«Брентфорд» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:1. «Пчёлы» впервые за 88 лет победили «красных дьяволов» в двух встречах чемпионата Англии подряд. Об этом сообщает аккаунт Squawka на своей странице в социальной сети X.
Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8' 2:0 Тьяго – 20' 2:1 Шешко – 26' 3:1 Йенсен – 90+5'
В 35-м туре чемпионата Англии сезона-2024/2025 «Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3.
Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 14' 1:1 Шоу – 27' 2:1 Шейд – 33' 3:1 Шейд – 70' 4:1 Висса – 74' 4:2 Гарначо – 82' 4:3 Диалло – 90+5'
После шести матчей английской Премьер-лиги лондонская команда набрала семь очков и занимает 11-е место. Манкунианцы также заработали семь очков, они располагаются на 13-й строчке.
В следующем туре «Брентфорд» встретится с «Манчестер Сити» (5 октября), а «Манчестер Юнайтед» — с «Сандерлендом» (4 октября).
