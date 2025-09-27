Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брентфорд» впервые за 88 лет победил «Манчестер Юнайтед» в двух матчах АПЛ подряд

«Брентфорд» впервые за 88 лет победил «Манчестер Юнайтед» в двух матчах АПЛ подряд
Комментарии

«Брентфорд» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:1. «Пчёлы» впервые за 88 лет победили «красных дьяволов» в двух встречах чемпионата Англии подряд. Об этом сообщает аккаунт Squawka на своей странице в социальной сети X.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тьяго – 8'     2:0 Тьяго – 20'     2:1 Шешко – 26'     3:1 Йенсен – 90+5'    

В 35-м туре чемпионата Англии сезона-2024/2025 «Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3.

Англия — Премьер-лига . 35-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
4 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Маунт – 14'     1:1 Шоу – 27'     2:1 Шейд – 33'     3:1 Шейд – 70'     4:1 Висса – 74'     4:2 Гарначо – 82'     4:3 Диалло – 90+5'    

После шести матчей английской Премьер-лиги лондонская команда набрала семь очков и занимает 11-е место. Манкунианцы также заработали семь очков, они располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре «Брентфорд» встретится с «Манчестер Сити» (5 октября), а «Манчестер Юнайтед» — с «Сандерлендом» (4 октября).

Материалы по теме
Бруну Фернандеш — лидер по числу нереализованных пенальти в АПЛ в этом десятилетии

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android