«Брентфорд» впервые за 88 лет победил «Манчестер Юнайтед» в двух матчах АПЛ подряд

«Брентфорд» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги со счётом 3:1. «Пчёлы» впервые за 88 лет победили «красных дьяволов» в двух встречах чемпионата Англии подряд. Об этом сообщает аккаунт Squawka на своей странице в социальной сети X.

В 35-м туре чемпионата Англии сезона-2024/2025 «Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:3.

После шести матчей английской Премьер-лиги лондонская команда набрала семь очков и занимает 11-е место. Манкунианцы также заработали семь очков, они располагаются на 13-й строчке.

В следующем туре «Брентфорд» встретится с «Манчестер Сити» (5 октября), а «Манчестер Юнайтед» — с «Сандерлендом» (4 октября).

