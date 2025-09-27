Скидки
«Вест Хэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера команды

Аудио-версия:
«Вест Хэм» на официальном сайте объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного тренера команды. Португальский специалист подписал контракт, рассчитанный на три года. Подчёркивается, что Эшпириту Санту будет возглавлять «молотобойцев» в матче 6-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном», который состоится в понедельник, 29 сентября.

51-летний специалист сменил на посту главного тренера «Вест Хэма» Грэма Поттера, об увольнении которого было объявлено в субботу, 27 сентября.

До назначения в лондонский клуб Эшпириту Санту возглавлял «Ноттингем Форест», португалец был уволен 9 сентября.

После пяти туров нынешнего сезона чемпионата Англии «молотобойцы» набрали три очка и занимают 19-е место, находясь в зоне вылета.

