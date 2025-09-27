Скидки
Ринат Билялетдинов назвал «Локомотив» новой народной командой, а не «Спартак»

Российский тренер Ринат Билялетдинов заявил, что звание народной команды сейчас принадлежит не «Спартаку», а «Локомотиву», он связал это с наличием российских футболистов в составе.

«Процент россиян, который регулярно играет в «Спартаке», очень мал. Кому там забивать? Вратарь только регулярно выходит, но он не забивающий. Литвинов — в обороне, Денисов — там же, Умяров — в этот же список, Зобнин — на замене, Дмитриев — светлое пятно в этой команде. Мне импонирует этот игрок.

Но в «Локомотиве» почти не вижу иностранцев, поэтому наши ребята там и забивают. У железнодорожников как раз в обороне пара иностранцев выходит — и всё. Меня радует, что результат дают российские ребята. Логично, статистика в пользу «Локомотива». «Спартак» делает ставку на иностранных футболистов. Почему-то не закрепляются они там.

Игнатов был перспективным, взяли — и отдали. Много фамилий можно называть. Если опираться на статистику, «Локомотив» перехватывает «народность» у «Спартака». Это новая народная команда. Они ещё и большое количество своих игроков отдали другим клубам», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

В составе красно-белых в этом сезоне не забивают россияне: трижды отличился аргентинский хавбек Эсекьель Барко, по два раза забили Маркиньос, Кристофер Мартинс, Пабло Солари, Ливай Гарсия и Манфред Угальде. Ещё один гол на счету Жедсона. Лидером рейтинга по голам среди россиян является «Локомотив» (20).

