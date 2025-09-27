«Локомотив» — «Рубин»: первые 45 минут матча 10-го тура РПЛ завершились вничью

В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры команды голов не забили.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в девяти матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Рубин» располагается на девятой позиции. В активе казанской команды 15 набранных очков после девяти игр.