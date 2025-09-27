Буффон поделился ожиданиями от матча «Милан» — «Наполи»

Экс-голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, ныне работающий в Итальянской федерации футбола, высказался о предстоящем матче 5-го тура Серии А между «Миланом» и «Наполи». Встреча пройдёт 28 сентября.

«Это будет напряжённый матч. Голов ожидается мало, потому что это две очень крепкие команды, несмотря на два пропущенных мяча «Наполи» во встрече с «Пизой» (3:2). Но это не значит, что матч не может быть увлекательным и захватывающим», – приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

После четырёх туров команда из Неаполя возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 12 очками. Красно-чёрные располагаются на третьем месте с девятью очками.