Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Буффон поделился ожиданиями от матча «Милан» — «Наполи»

Буффон поделился ожиданиями от матча «Милан» — «Наполи»
Комментарии

Экс-голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон, ныне работающий в Итальянской федерации футбола, высказался о предстоящем матче 5-го тура Серии А между «Миланом» и «Наполи». Встреча пройдёт 28 сентября.

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это будет напряжённый матч. Голов ожидается мало, потому что это две очень крепкие команды, несмотря на два пропущенных мяча «Наполи» во встрече с «Пизой» (3:2). Но это не значит, что матч не может быть увлекательным и захватывающим», – приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

После четырёх туров команда из Неаполя возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 12 очками. Красно-чёрные располагаются на третьем месте с девятью очками.

Материалы по теме
Рафаэл Леау объяснил, почему выбрал «Милан», а не «Интер»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android