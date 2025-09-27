Скидки
Зенит — Оренбург: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ 2025/2026, 27 сентября

«Зенит» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, продолжится 10-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» состоится матч между «Зенитом» и «Оренбургом». В качестве главного судьи встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мантуан, Глушенков, Педро, Кассьерра.

«Оренбург»: Овсянников, Муфи, Ценов, Зотов, Ду Кейрос, Касимов, Чичинадзе, Оганесян, Бубанья, Савельев, Томпсон.

В турнирной таблице РПЛ петербуржцы находятся на пятом месте, набрав 16 очков в девяти играх. В активе «Оренбурга» семь очков после девяти встреч, уральцы занимают 13-е место, находясь в зоне стыковых матчей.

В минувшем туре сине-бело-голубые победили «Краснодар» со счётом 2:0, а «Оренбург» уступил московскому «Динамо» (1:3).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
