Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев: второй пропущенный мяч в игре с «Ахматом» нас прибил

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Касинтура – 3'     2:0 Мансилья – 72'     3:0 Мансилья – 90+1'    

«Сегодня проиграли много единоборств, пропустили лёгкие мячи, на мой взгляд. Второй пропущенный мяч нас прибил, к сожалению, так сложилось, это футбол. Поздравляю «Ахмат», они сегодня заслуженно победили. Будем искать причины сложившейся ситуации и стараться выправлять, потому что другого выхода нет. Нам сегодня просто нужно понимать, что нужно поменять, как нам дальше двигаться.

Не хватило точности в завершающей стадии, потому что моменты были. Но хорошо сыграли вратарь и оборона [соперника], поэтому проблема в нас», — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

