«Локомотив» — «Рубин»: Баринов открыл счёт в матче на 78-й минуте

В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте полузащитник Дмитрий Баринов открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в девяти матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Рубин» располагается на девятой строчке. В активе казанской команды 15 набранных очков после девяти игр.