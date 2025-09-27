Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Рубин»: Баринов открыл счёт в матче на 78-й минуте

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Баринов – 78'    

На 78-й минуте полузащитник Дмитрий Баринов открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками в девяти матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. «Рубин» располагается на девятой строчке. В активе казанской команды 15 набранных очков после девяти игр.

