Два автогола Эстеве помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли»

Окончен матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

Максим Эстеве отметился автоголом на 12-й минуте и обеспечил преимущество хозяевам поля, Джейдон Энтони на 38-й минуте сравнял счёт. Матеус Нунес на 61-й минуте вновь вывел «горожан» вперёд, на 65-й минуте Эстеве снова забил в свои ворота. Эрлинг Холанд забил на 90-й минуте, а на 90+3-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» с 10 очками находится на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Бёрнли» с четырьмя очками располагается на 17-м месте.

В следующем туре «горожане» 5 октября в гостях сыграют с «Брентфордом», «кларетовые» в тот же день на выезде встретятся с «Астон Виллой».