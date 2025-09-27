Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
Манчестер Сити — Бёрнли, результат матча 27 сентября 2025, счет 5:1, 6-й тур АПЛ 2025/2026

Два автогола Эстеве помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли»
Окончен матч 6-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Бёрнли». Победу со счётом 5:1 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
5 : 1
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Эстеве – 12'     1:1 Энтони – 38'     2:1 Нунес – 61'     3:1 Эстеве – 65'     4:1 Холанд – 90'     5:1 Холанд – 90+3'    

Максим Эстеве отметился автоголом на 12-й минуте и обеспечил преимущество хозяевам поля, Джейдон Энтони на 38-й минуте сравнял счёт. Матеус Нунес на 61-й минуте вновь вывел «горожан» вперёд, на 65-й минуте Эстеве снова забил в свои ворота. Эрлинг Холанд забил на 90-й минуте, а на 90+3-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» с 10 очками находится на третьей строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Бёрнли» с четырьмя очками располагается на 17-м месте.

В следующем туре «горожане» 5 октября в гостях сыграют с «Брентфордом», «кларетовые» в тот же день на выезде встретятся с «Астон Виллой».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
