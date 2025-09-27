Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
Футбол Новости

Буффон: Модрич может провести замечательный сезон в «Милане»

Буффон: Модрич может провести замечательный сезон в «Милане»
Экс-голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон ответил на вопрос, смогут ли опытные полузащитники «Милана» и «Наполи» Лука Модрич и Кевин Де Брёйне повлиять на результат в матче, который пройдёт в рамках 5-го тура Серии А. Встреча состоится 28 сентября.

«Они два чемпиона. Я особенно рад, что Модрич играет так хорошо, потому что я его знаю, и я тоже делал тот же выбор в прошлом: сменил лигу в зрелом возрасте, чтобы вновь обрести мотивацию и энергию. Несмотря на разговоры и скептицизм, я чувствовал себя таким же сильным, как и пять лет назад, и я это доказал. Он делает то же самое: играя по одной игре в неделю, Модрич может провести замечательный сезон», – приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

Хорватский полузащитник перешёл в стан красно-чёрных этим летом из мадридского «Реала». Бельгией тоже присоединился к чемпиону Италии в летнее трансферное окно свободным агентом. Ранее он являлся игроком «Манчестер Сити».

Буффон поделился ожиданиями от матча «Милан» — «Наполи»
