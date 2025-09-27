Скидки
Зенит — Оренбург. Прямая трансляция
19:30 Мск
(0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Ростов — Краснодар: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ 2025/2026, 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслужит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
27 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Са, Кордоба.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 19 набранных очков в девяти матчах сезона. «Ростов» располагается на 11-м месте в таблице. У жёлто-синих девять очков на старте текущего сезона РПЛ.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
