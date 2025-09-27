«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Команды сыграют на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра встречу обслужит Егор Егоров из Нижнего Новгорода. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Са, Кордоба.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 19 набранных очков в девяти матчах сезона. «Ростов» располагается на 11-м месте в таблице. У жёлто-синих девять очков на старте текущего сезона РПЛ.